В Челябинске осудили мошенника, действующего в сфере страхования

Мужчина вместе с преступной группой сообщал ложные сведения о ДТП.

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В Челябинске осудили местного жителя, который совершал мошенничества в сфере страхования вместе с преступной группой. Какой срок дали южноуральцу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Вместе с соучастниками челябинец в период с июня 2016 года по июнь 2017 года предоставлял в страховые компании ложные документы о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории Челябинской области, и просил выплатить компенсацию согласно соответствующим договорам. Таким образом компании лишились миллионов рублей.

«На стадии предварительного расследования житель Челябинска активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, помог изобличить соучастников совершенных преступлений, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся»,— сообщили в ведомстве.

Металлургический районный суд признал челябинца виновным в преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество в сфере страхования» и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор в свою законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.