Жители Челябинской области ограбили пенсионеров на 200 тысяч рублей

Сейчас сотрудники органов уточняют причастность подозреваемых к другим преступлениям.

В Магнитогорске поймали трех подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в правоохранительные органы Магнитогорска и Пластовского района обратились несколько пожилых местных жителей с похожими заявлениями о краже денег. Им на домашний телефон звонил «родственник» пострадавших, который просил их одолжить ему определенную сумму через его друга. Приходя в квартиру, мужчина забирал деньги, которые передавали «внуку» потерпевшие. Ущерб от краж составил около двухсот тысяч рублей.

Подозреваемыми по делу оказались жители Челябинской области, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) и частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по ним - лишение свободы на срок до четырех и до пяти лет соответственно», — заявили в пресс службе МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники полиции уточняют причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям в Челябинской области.