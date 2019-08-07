На Южном Урале судят грабителей, которые похитили 22 миллиона рублей

Мужчины ограбили местное отделение почты России.

В Усть-Катаве 7 августа городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела двух местных жителей. Мужчины обвиняются в хищении средств в особо крупном размере. Речь идет о пропавших с отделения почты России 22 миллионах рублей.

Сам инцидент произошел 11 февраля: неизвестные пробрались на почту и забрали из кассы 22 миллиона рублей. Правоохранители занялись поиском грабителей. Через месяц были пойманы два подозреваемых. При обыске у одного из мужчин в гаражном боксе обнаружили 20 миллионов рублей, у другого — порядка 500 тысяч рублей.

Сейчас дело отложили до сентября. Обвиняемым продлена мера пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца до 7 ноября.