В Челябинске мошенники продавали ворованные автомобили

Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.

Жители Челябинска продавали автомобили, украденные мошенническим способом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Согласно следствию, мошенники с якобы своими клиентами составляли фиктивные договоры о продаже транспортных средств, после чего закладывали паспорта этих автомобилей в ломбарды. При этом сами машины оставались в пользовании злоумышленников.

Затем преступники запрашивали дубликаты ПТС взамен якобы утраченных, а транспортные средства продавали другим людям от имени бывших собственников.

«Указанным способом члены преступной группы совершили 19 эпизодов мошенничества, причинив юридическим и физическим лицам ущерб на сумму более 7,3 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемыми возмещен ущерб на сумму более 3,2 миллионов рублей», — заявили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сейчас преступники находятся под стражей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Для дальнейшего рассмотрения оно было передано в Тракторозаводской районный суд Челябинска.