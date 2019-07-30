Жительница Челябинска получила квитанцию из прошлого

Оператор сотовой связи уведомил пенсионерку о долге 120-летней давности

Людмила Плаксина около недели назад получила странную квитанцию: оператор сотовой связи выставил ей счет в 367 рублей, датированный декабрем 1899 года. По словам Людмилы Михайловны, ее реакцией было лишь удивление. Изучив квитанцию досконально, женщина предположила, что это розыгрыш. Услугами данной компании пенсионерка никогда не пользовалась, а, следовательно, и оплачивать ничего не собиралась.

«Если бы мне эта квитанция попалась в куче других, то, наверное, оплатила бы. Но она была одна, поэтому прочитала, что к чему, и тут меня это насторожило»,— поделилась с корреспондентом сайта «Первый областной» Людмила Плаксина.

Квитанция с долгом 120-летней давности за пользование интернетом теперь бережно хранится в документах. Людмила Михайловна говорит, что после ее получения они с соседями от души посмеялись. Из всех жителей первого подъезда дома №3 по улице Чоппа, она одна получила такой «сюрприз».

В компании, отправившей квитанцию, в настоящее время разбираются с инцидентом. В ближайшее время оператор прокомментирует ситуацию.