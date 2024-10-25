Жителей Коркино подталкивают к беспорядкам в день похорон убитой таксистки

Полиция призывает не реагировать на радикальные заявления

Жителей Коркино продолжают подталкивать к беспорядкам после убийства таксистки. Горожан призывают к противоправным действиям в день ее похорон. Призывы распространяются в региональных пабликах, но их авторы находятся за пределами региона, сообщает пресс-служба ГУ МВ России по Челябинской области.

«Деструктивные силы, в том числе находящиеся далеко за пределами Челябинской области, целенаправленно пытаются накалить обстановку в регионе, создать в городе Коркино очаг межнациональной напряженности, спровоцировать граждан на совершение противоправных действий, в том числе насильственного характера», — отмечают в пресс-службе.

Полиция призывает южноуральцев не реагировать на радикальные призывы и не доверять информации, распространяемой отдельными ангажированными блогерами. Тем более что послушное выполнение инструкций провокаторов повлечет за собой административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность.

Напомним, сегодня руководители правоохранительных органов региона, в том числе начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев, встретились с жителями города Коркино и рассказали о ходе расследования убийства Елены Сарафановой, а также о мерах по обеспечению правопорядка.

Напомним, тело женщины с четырьмя ножевыми ранениями нашли на улице Ватутина накануне. После ЧП в городе начались беспорядки. Обвиняемого в убийстве уже задержали и отправили в СИЗО.

Политологи оценили работу властей Челябинской области по ЧП в Коркино.