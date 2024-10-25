Обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино отправили в СИЗО

СМИ на оглашение не пустили

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Сегодня, 25 октября, Коркинский городской суд вынес приговор 17‑летнему подозреваемому в убийстве 40‑летней таксистки Елены С., передает журналист ИА «Первое областное» с места событий.

К зданию суда приехали представители СМИ, обвиняемого доставили на заседание в автозаке.

Парень, обвиняемый в убийстве, — глухонемой. Он учится в коррекционной школе в Челябинске.

В тот вечер, когда нашли тело Елены, обвиняемый возвращался домой от брата, который и вызвал ему такси.

Тело женщины с четырьмя ножевыми ранениями нашли на улице Ватутина. Личные вещи остались в машине, убийца ничего не взял.

После ЧП в городе начались беспорядки, случилось покушение на убийство двоих мужчин, 58‑летний обвиняемый задержан.

На заседание об избрании меры пресечения представителей СМИ не пустили.

Обвиняемого отправили в СИЗО на время следствия на два месяца, до 24 декабря.