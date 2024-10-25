Сегодня, 25 октября, Коркинский городской суд вынес приговор 17‑летнему подозреваемому в убийстве 40‑летней таксистки Елены С., передает журналист ИА «Первое областное» с места событий.
К зданию суда приехали представители СМИ, обвиняемого доставили на заседание в автозаке.
Парень, обвиняемый в убийстве, — глухонемой. Он учится в коррекционной школе в Челябинске.
В тот вечер, когда нашли тело Елены, обвиняемый возвращался домой от брата, который и вызвал ему такси.
Тело женщины с четырьмя ножевыми ранениями нашли на улице Ватутина. Личные вещи остались в машине, убийца ничего не взял.
После ЧП в городе начались беспорядки, случилось покушение на убийство двоих мужчин, 58‑летний обвиняемый задержан.
На заседание об избрании меры пресечения представителей СМИ не пустили.
Обвиняемого отправили в СИЗО на время следствия на два месяца, до 24 декабря.