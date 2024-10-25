Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев провел встречу с жителями Коркино

На Южный Урал силовик прилетел после резонансного убийства таксистки

В Коркино, во дворце культуры «Горняк», прошла встреча с заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече также присутствовали прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник регионального ГУ МВД РФ Сергей Космачев, начальник следственного управления СК РФ Алексей Колбасин, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, заместитель губернатора Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

По решению Сергея Космачева на период проведения проверки от должности отстранен начальник отдела МВД России «Коркинский».

«Подписано распоряжение о создании комплексной комиссии из числа представителей каждого подразделения аппарата Главного управления, которая в ближайшее время даст оценку работе органов внутренних дел Коркинского муниципального округа. Кроме того, все вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, мной лично внимательно помечены, и в ближайшее время по ним также будет проводиться соответствующая проверка», — заявил Сергей Космачев.

Силовик отметил, что сейчас важно обеспечить безопасность в муниципальном округе.



После общения с гражданами сотрудники полиции и прокуратуры продолжили прием заявлений. Правоохранители заверили, что ни одно обращение жителей Коркино не останется без внимания.

«Встреча прошла по поручению губернатора Алексея Текслера. Жители обозначили факты, которые вызывают напряжение. Будет составлен план наведения порядка в территории. Он касается и деятельности органов внутренних дел, и органов местного самоуправления для того, чтобы у жителей чувство защищенности было подкреплено реальными действиями», — рассказал об итогах встречи Алексей Фартыгин.

Напомним, тело женщины с четырьмя ножевыми ранениями нашли на улице Ватутина накануне. После ЧП в городе начались беспорядки.

Между тем обвиняемого в убийстве таксистки уже задержали и отправили в СИЗО.