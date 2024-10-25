Политологи оценили работу властей Челябинской области по ЧП в Коркино

Команду Текслера хвалят за оперативный перевод межэтнического конфликта в правовое поле

Беспорядки в Коркино, вызванные убийством таксистки, могли иметь большие последствия. Однако власти Челябинской области не дали им разрастись до межэтнического конфликта. Политологи и политики по горячим следам оценили работу главы региона и силовых ведомств.

«События в Коркино, безусловно, продемонстрировали, что вопросы межнациональных отношений всегда в повестке. Региональные власти на системной основе уделяют такой работе особое внимание, однако очевидно, что речь идет об эксцессе, который спрогнозировать зачастую невозможно. Губернатор и члены его команды эффективно отреагировали на случившееся. Главное — со сторонами конфликта удалось сразу же выстроить конструктивный диалог. В таких ситуациях это представляется самым важным», — заявил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

Социолог Сергей Таланов считает, что региональные власти отреагировали на инцидент максимально рассудительно.

«Никто никого не стал загонять „под каток“, не случилось никаких репрессий, события с первой же минуты рассматривались в рамках правового поля. Власти не допустили столкновений участников конфликта и дали понять: все виновные во что бы то ни стало будут наказаны исключительно по закону. Полагаю, что именно такая реакция оказалась самой правильной в сложившейся ситуации», — написал в личном телеграм-канале Таланов.

От подобных историй, считает политолог Татьяна Косачева, не застрахован ни один регион. Даже системная работа по построению межнационального мира может натолкнуться на форс-мажор.

«Собственно, так это и случилось в Челябинской области. Никакой катастрофы в этом нет. На мой взгляд, представляется крайне важным, что региональные власти не ушли в репрессивное русло, а моментально перевели вопрос в правовое поле. Не надо делить людей по национальному признаку и раскачивать лодку: виновные обязательно ответят по закону. Главе региона и его команде удалось вполне прозрачно артикулировать этот месседж. Дальше — дело за правоохранительными органами», — говорит Татьяна Косачева.

Все эксперты отметили, что конфликт будет решаться в правовом поле, без какой-то оглядки на национальность его участников.

«После эксцесса в Коркине ситуация сразу была взята под контроль Текслером. Сейчас беспорядки прекращены. Очевидно, что все стороны понесут наказание, но в индивидуальном порядке. Никаких принципов коллективной ответственности той или иной диаспоры за деяния отдельных ее представителей нет и не будет ни на территории Челябинской области, ни на территории России», — подчеркнул челябинский политолог Алексей Лавров.

Межу тем заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев провел встречу с жителями Коркино.

Напомним, тело женщины с четырьмя ножевыми ранениями нашли на улице Ватутина накануне. После ЧП в городе начались беспорядки. Обвиняемого в убийстве уже задержали и отправили в СИЗО.