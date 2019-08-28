Жителей Челябинска встревожил густой черный дым над крупным ТРК

На месте происшествия работали сотрудники противопожарной службы.

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Жители Челябинска были встревожены густым черным дымом, замеченным над одним из крупных ТРК. Возгорание было зафиксировано в Ленинском районе возле Торгового города «Алмаз». Многие решили, что горит сам торгово-развлекательный комплекс.

«Видно дым прямо возле „Алмаза“, как-будто что-то очень сильно горит», — рассказывают сайту «Первый областной» очевидцы события.

Никакой опасности возгорание не несло. По предварительной информации, недалеко от ТРК загорелись покрышки. По словам очевидцев, на месте происшествия работали сотрудники противопожарной службы, которые ликвидировали возгорание.