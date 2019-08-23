В Челябинской области из-за пожара в детском саду эвакуировали 241 ребенка

Возгорание началось на третьем этаже здания.

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В Челябинской области из-за возгорания пришлось эвакуировать целый детский сад. Пожар начался в Копейске, на третьем этаже детского сада «Непоседа», расположенном на улице Коммунистической. В 14:56 свидетели происшествия вызвали пожарную службу. За шесть минут, потребовавшиеся подразделению для прибытия, из здания эвакуировались люди.

«Подразделения 36 пожарной части прибыли на место происшествия в 15:02. Происходило горение на площади 5 квадратных метров в кабинете логопеда на 3 этаже. Возгорание было оперативно ликвидировано. Персонал эвакуировал 241 ребенок и 46 человек. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — рассказал сайту «Первый областной» начальник службы пожаротушения шестого отряда федеральной противопожарной службы Ринат Нигматуллин.

Отметим, что по предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Точные причины будут установлены органами дознания в ходе расследования.