Молодую девушку сбили возле пешеходного перехода в Челябинске

Её состояние оценивают как крайне тяжелое.

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В Ленинском районе Челябинска автомобиль сбил молодую девушку. Об этом рассказали в городском ГИБДД.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 29 августа, утром по улице Гагарина неподалеку от отеля «Аврора». Мужчина за рулем автомобиля марки Renoult сбил девушку возле пешеходного перехода.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства. Сотрудниками ГИБДД ведется административное расследование происшествия», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в отделе ГИБДД по Челябинску.

В управлении здравоохранения администрации города уточнили, что пострадавшая была доставлена в тяжелом состоянии в операционную ГКБ № 9. Сейчас девушка переведена в реанимацию.