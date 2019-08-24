Стали известны подробности пожара на Цинковом заводе

Ущерба экологии пожар не нанес, цех находился в состоянии ремонта.

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Пресс-служба Челябинского цинкового завода сообщила, что информация о возгорании была передана в МЧС в 12:59, уже через 8 минут на место прибыли огнеборцы.

«Возгорание произошло в цехе на транспортерной ленте, на которой подрядная организация вела ремонтные работы. К настоящему времени пожар локализован. Пожар локализован, на работу предприятия происшествие никак не повлияло. Ущерба для экологии нет, т. к. оборудование ремонтировалось», — сообщили в пресс-службе предприятия.

В настоящее время на предприятии расследованием произошедшего и установлением всех причин занимается специально созданная комиссия.