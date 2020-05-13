Житель Златоуста вытащил из огня соседку

Женщина спала и могла погибнуть на пожаре.

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В Златоусте на серьезном пожаре могла погибнуть местная жительница. Спастись ей помог неравнодушный сосед, который начал бить тревогу, заметив пламя, распространившееся по хозяйственным постройкам.

Дмитрий Сергиенко поднял шум и вместе с несколькими соседями бросился на помощь.

«Загорелся пристрой, начали открывать ворота, они были закрыты. Они ломали ворота, я стучал в стекло, потом разбил его, вытащили оттуда человека. Если бы в течение пяти минут не вытащили бы, человек бы сгорел, пламя уже перекинулось на дом. Документы спасать некогда было: либо документы, либо человек», — рассказывает сайту «Первый областной» Дмитрий Сергиенко.

Пламя, охватившее дом, полностью уничтожило его. Спасти не удалось ни вещи, ни документы. Выбраться не получилось и дворовой собаке, которая погибла в пламени.

«Крупный пожар произошел на улице Осипенко. Возгорание началось в хозяйственных постройках, после чего распространилось на дом и на соседний дом. Пожарные запросили дополнительные силы, так как стояла сухая и ветреная погода. Пожару был присвоен повышенный ранг пожара до 1 БИС», — сообщил «Первому областному» начальник ОНДИПР 1 Евгений Асмачко.

С пламенем боролись 30 человек, участвовало семь единиц техники.

Хозяйку дома на месте происшествия осмотрели медики, женщина получила легкое отравление угарным газом.