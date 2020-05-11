Крупный пожар произошёл на птицефабрике в Челябинской области

Происшествию присвоили повышенный ранг сложности.

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Крупный пожар произошёл минувшей ночью на Кунашакской птицефабрике. К месту ЧП были направлены не только силы МЧС России по Челябинской области, но и стоящий на вооружении Специализированной пожарно-спасательной части автомобиль.

«К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение в цехе по выращиванию птицы на площади 800 квадратных метров, существовала угроза его дальнейшего распространения. Объявлен повышенный ранг сложности пожара»,— рассказали в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

В связи с этим в Кунашакский район было решено направить дополнительные силы Каслинского гарнизона, а также новейший насосно-рукавный автомобиль. Благодаря чему открытое горение было ликвидировано на площади 1200 квадратных метров около двух часов ночи.

«К ликвидации последствий ЧП привлечено 44 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 9 единиц техники. Сведения о погибших и пострадавших не поступали. Из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек персонала»,— добавили в региональном ГУ МЧС России.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.