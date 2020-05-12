Пожары в Челябинской области не утихали в майские праздники

Основными причинами были поджоги травы и камыша.

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С 1 мая в Челябинской области введен особый противопожарный режим. В это время очень опасно сжигать траву, мусор и сухие листья, и в целом запрещено разводить открытый огонь. Но в некоторых районах Челябинской области жители не услышали призыв ГУ МЧС России, поэтому сотрудники ведомств около 30 раз за майские праздники выезжали на пожары.

К примеру, за прошедшие праздничные выходные огнеборцы Миасса, Чебаркуля, Карабаша и Уйского районов совершили около 30 выездов на тушение травы, мусора и камыша, которые были зафиксированы возле садовых товариществ и в лесах Южного Урала.

Но причиной возгорания может стать также и неосторожное обращение с электрооборудованием или же плохая проводка. К слову, из одного сада, расположенного вблизи Миасса, пожарным поступил тревожный сигнал о возгорании в кирпичном садовом доме. Ликвидировать происшествие отправились три пожарных расчета.

«В результате возгорания повреждены кровля строения, отделка стен, перекрытие, вещи и мебель. Пострадавших нет. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — сообщили в 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области.

А еще одно неосторожное обращение с огнем привело к пожару в жилом многоквартирном доме. Огонь бушевал в квартире на пятом этаже. Хозяин квартиры, заметив дым, обратился за помощью соседей, которые и вызвали пожарный расчет.

«Прибывшие пожарные, убедившись в безопасности жильцов, приступили к тушению. В результате возгорания повреждены мебель и вещи. Пострадавших нет. По предварительным данным, причина происшествия связана с неосторожным обращением с огнем», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС России вновь призывают граждан быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила пожарной безопасности. Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали ее свидетелем, немедленно звоните по номерам 101 или 112.