Специальные ремни для сотрудников скорой помощи изготовили в Златоусте

Работающие в защитных комбинезонах врачи остались довольны поясом.

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В Златоусте Челябинской области врачи скорой помощи заказали у общественников специальные пояса с карманами. Одно из местных предприятий согласилось выполнить частный заказ, и уже через неделю он был выполнен. Подробнее рассказали корреспондентам медиахолдинга ОТВ.

«Неделю назад к нам обратилась администрация скорой помощи. Нужно было сшить для сотрудников ремень с карманами для различных вещей. Мы, конечно, взялись его выполнять, всё разработали, сшили образцы, их вроде бы всё устроило. За неделю выполнили небольшой заказ в 30 комплектов»,— рассказал Алексей Крутицкий, директор компании «Аллюр-Злат».

Всего на ремне 5 карманов: для фонарика, антисептика, телефона, ручки и дополнительной пары перчаток.

«Сейчас они попробуют, испытают, удобно это или нет, расскажут нам, мы сделаем определённые доработки. Вообще, старались сделать так, чтобы учесть все нюансы. Например, внешняя сторона ремня сделана из специальной ленты, которую можно будет легко очистить после смены. Внутренняя — из кожи, потому что быстро стирается. Карманы сделаны как на липучках, так и на кнопках»,— добавил Алексей Крутицкий.

Вообще, по его словам, само предприятие занимается изготовлением различных изделий из кожи: конские упряжи, специализированные сумки, манжеты и прочее. Оно сотрудничает как с крупными пищевыми фабриками, так и с промышленными предприятиями. Иногда поступают заказы и от сельского хозяйства.

Как сообщили общественники, найти компанию, которая взялась бы за производство таких ремней, оказалось нетрудно. А потом нашли и организацию, которая помогла оплатить заказ и тем самым помочь медикам.

Получившие ремни сотрудники скорой помощи остались довольны выполненной работой.

«Мы когда комбинезоны надеваем, работая с ковидными больными, всё необходимое оказывается внутри. А этот пояс сверху надел, и всё, что нужно, оказывается под рукой, и обрабатывается хорошо. Сам ремень регулируется по размеру. Очень удобно»,— рассказал фельдшер скорой помощи Михаил.

Известно, что в скором времени компания ожидает ещё одного заказа на партию спецпоясов.