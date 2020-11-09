Житель Златоуста обокрал епархию

Подозреваемый в преступлении работал в церкви.

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В Златоусте полицейские задержали подозреваемого в краже электроинструмента из епархии. Ранее судимый 33-летний мужчина, как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, работал на территории церкви. На преступление он решился ночью.



«Полицейские Златоуста установили ранее неоднократно судимого местного жителя, 1987 года рождения, который через открытое окно проник в здание Златоустовской епархии и похитил строительный инструмент стоимостью 13 000 рублей. Подозреваемый в дневное время работал на территории церкви, а вечером совершил кражу. Обнаружив пропажу, представители храма обратились с заявлением в полицию»,— рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, в том же Златоусте по подозрению в краже были задержаны две девушки, 1985 и 2004 года рождения. Они, как сообщают полицейские, украли золотые украшения у своей знакомой.

«Подозреваемые, имея свободный доступ в квартиру, похитили украшения на сумму около 40 тысяч рублей у своей родственницы и сбыли их, а деньги потратили. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась с заявлением в полицию»,— добавили в пресс-службе МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 («Кража») Уголовного кодекса России. По ним жители Златоуста могут получить до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые в краже золота находятся под обязательством о явке, а мужчина, укравший электроинструмент, — под подпиской о невыезде.