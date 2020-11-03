В Миассе полицейские задержали женщину с героином

Местная жительница взяла с собой почти 5 граммов наркотика.

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В Миассе сотрудники полиции задержали 34-летнюю местную жительницу. В ходе досмотра у нее обнаружили и изъяли 4,8 г запрещенного вещества. Экспертиза показала, что это был героин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Женщине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.