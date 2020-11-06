В Магнитогорске полицейские задержали подозреваемого в краже 100 тысяч рублей

Злоумышленник объяснил, каким образом деньги оказались у него.

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В Магнитогорске Челябинской области неизвестный воспользовался сложившимися обстоятельствами и похитил у местного жителя 100 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже.

27-летний житель Магнитогорска пояснил полицейским, что пришёл в гаражный кооператив, чтобы спрятать там деньги. А когда захотел забрать их, то не обнаружил свою «заначку».

В ходе необходимых мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1989 года рождения. Он рассказал правоохранителям, что приехал в гаражный кооператив и увидел, как потерпевший положил на капот автомобиля конверт с деньгами. И, совершенно забыв о нём, сел в машину и уехал. Конверт упал на землю, а подозреваемый воспользовался случаем и подобрал его. На момент задержания мужчина успел потратить часть средств на собственные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

31-летнему магнитогорцу избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.