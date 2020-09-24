Житель Златоуста погиб в аварии по дороге в Миасс

20-летний парень устроил ДТП с тремя машинами.

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Вечером в среду, 23 сентября, в районе половины шестого, 20-летний водитель ВАЗа 99-ой модели выехал на «встречку» в запрещенном месте. Там и произошло столкновение с автомобилем «Фиат Альбео», а также «Рено Логаном».

«Совершил столкновение с автомобилем „Фиат Альбеа“, под управлением водителя 1982 года рождения, и автомобилем „Рено Логан“, под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21099 погиб, водитель автомобиля „Фиат“ и пассажир автомобиля „Рено“ 1982 года рождения получили ранения», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Виновник аварии провел за рулем всего два года. Жил он в Златоусте. За свой короткий водительский стаж парень 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.