В Челябинской области насмерть сбили пешехода

Авария произошла поздно вечером на одной из региональных автодорог.

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Накануне вечером в Аргаяшском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, пострадал пешеход.

Авария произошла 25 сентября в 22:00 на 23 километре автодороги Челябинск-Харлуши-Альмеево. Водитель автомобиля «Хонда Кросстур» 1961 года рождения не заметил переходящего дорогу человека и наехал на него.

«Пешеход 1975 года рождения переходил дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспорта. В результате ДТП он скончался на месте происшествия от полученных травм»,— прокомментировали в ведомстве.

Очевидцы ДТП сообщают в социальных сетях, что водитель автомобиля двигался на высокой скорости и поэтому не заметил пешехода. Точные обстоятельства аварии будут устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.