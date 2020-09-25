Из-за нарушений, выявленных Роспотребнадзором, закрыли общепит в Златоусте

Проверки магазинов, ТРК и кафе начались по всему региону.

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В Златоусте закрыли заведение общественного питания. Судебные приставы опечатали двери, поскольку в ходе рейда нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора. Владельцу дали время на их исправления, но он ничего не сделал. Теперь заведение сможет открыться только через 2 месяца



«В отдел судебных приставов поступило определение Златоустовского городского суда о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя сроком на 60 суток. Так как данный вид является немедленным исполнением, то в день поступления постановления был организован выход на адрес и деятельность приостановлена»,— рассказала ведущий судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Златоусту и Кусинскому району Елена Кацурина.

Отметим, проверки магазинов, ТРК и кафе начались по всей Челябинской области. Это связано с тем, что жители региона стали хуже соблюдать масочный режим, а уровень заболеваемости не спадает. Как отметила ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт, новый рост случаев COVID-19 может привести к усилению ограничительных мер.