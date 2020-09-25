Потолок рухнул на ветерана труда в Златоусте

Женщина вышла на кухню за овощами.

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В Златоусте часть потолка обвалилась на ветерана труда. Хания Шагеева проживает в доме на улице Братьев Пудовкиных. Инцидент случился 16 сентября, в этот день Хания Шагеева вышла на кухню общего пользования, а сверху на неё обрушилась штукатурка. Как рассказала дочь пострадавшей Анфиса Шагаева, это не первый случай разрушения дома.



«В этой же кухне не так давно проваливался пол, аж видно было подвал, его мы заделали своими силами, так как управляющая компания никак не реагирует на наши жалобы, зато квитанции на ремонт и содержание жилья присылают исправно каждый месяц! В подъезде очень сильно воняет канализацией, потому что в подвале уже который год по щиколотку воды. Наша мама вызывала слесарей в надежде, что они откачают воду, так они просто посмеялись над ней и ушли»,— поделилась Анфиса Шагаева.

На проблему обратили внимание общественники. Представители «Гражданского патруля» уже обратились в ГЖИ Златоуста с просьбой обязать управляющую компанию отремонтировать помещение. К решению проблемы подключились и в администрации города. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе мэрии Златоуста, комиссия, по поручению Максима Пекарского, отработала данный случай.

«В связи с тем, что нуждаются в ремонте трубы холодного водоснабжения имела место протечка воды на втором этаже, что привело к частичному осыпанию штукатурки потолка на первый этаж. Дом обслуживается управляющей компанией ООО „Оникс“, директор Софья Скородумова. По их информации капитальный ремонт этого дома запланирован на 2021 год, сейчас готовятся сметы. Капитальный ремонт — за счет средств Регоператора. Дом не признан ветхоаварийным. Муниципальная доля — 6,5%. Представители Администрации потребовали от управляющей компании принять срочные меры по устранению проблемы»,— рассказали сайту «Первый областной» в администрации Златоуста.

Напомним, что это не первое падение потолка в жилом доме Златоуста за последнее время. Подобный эпизод произошёл прошедшим летом в здании на Тургенева, когда на ребёнка, который пошёл в ванную мыться, упала доска. В том доме, по словам местной администрации, износ составлял всего 38%.