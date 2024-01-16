Житель Троицка обманул автосервис и автовладельцев на 200 тысяч рублей

Мужчина воровал деньги, предназначенные для оплаты ремонта автомобилей

В Троицке задержан 31-летний безработный рецидивист, которого подозревают в серии киберпреступлений против автовладельцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции говорят, что мошенник звонил в мастерскую и представлялся владельцем автомобиля, который находится на ремонте. Потом просил исправить номер телефона на другой и, получив доступ к номеру хозяина, уже от имени мастера по ремонту звонил владельцам автомобилей, говорил, что машина готова и можно переводить деньги на его телефон.

«Ничего не подозревавшие владельцы транспортных средств переводили деньги, а когда приезжали в мастерскую за автомобилем, то выяснялось, что настоящий мастер никакой оплаты не получал», — рассказывают в пресс-службе.

Среди пострадавших есть жители Аши, Златоуста, Троицка и Сосновского района. Есть основания полагать, что от преступной схемы мошенника пострадали также жители Свердловской и Оренбургской областей. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой похожих преступных схем, полиция рекомендует переводить деньги только в присутствии того человека, кому отправляется перевод.