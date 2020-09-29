Житель Пласта лишился авто, не платив алименты

Мужчина накопил многотысячный долг.

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Один из жителей Пластовского района не раз был женат. И во всех его семьях появлялись дети. Но мужчине было чуждо слово «ответственность», и он уходил из семей. Только вот он забывал про выплату алиментов. У него накопился многотысячный долг. И судебные приставы даже направили требование о предоставлении автомобиля, который зарегистрирован за должником, для его ареста и реализации.

И самое интересное, что ранее житель Пласта уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Только выводов он никаких не сделал: он не произвел ни одной выплаты и не отдал свой автомобиль. А еще судебные приставы не могли разыскать должника, который постоянно менял адреса проживания внутри этого небольшого города. Но они все-таки нашли его — мужчина возле одного из домов припарковал тот самый автомобиль. Дождавшись, когда должник выйдет из подъезда, судебные приставы ознакомили его под роспись со всеми процессуальными документами и доставили в подразделение.

«В отношении должника был составлен протокол за административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.14 КоАП РФ, поскольку мужчина не уведомил судебного пристава о своем источнике дохода. По его словам, весь период, пока копилась задолженность, он работал по гражданскому договору у индивидуального предпринимателя. За правонарушение ему назначен штраф в размере одной тысячи рублей»,— сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Машина была арестована и передана на ответственное хранение одному из взыскателей. Должнику дан срок для полного погашения долга, в противном случае машина пройдет процедуру оценки и будет передана на реализацию. Кроме того, он теперь не сможет сесть за руль: к ограничению права выезда за пределы Российской Федерации добавилось ограничение права управления транспортными средствами.

Исполнительное производство продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.