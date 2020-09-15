Бабушка неплательщика алиментов помогла судебным приставам в Троицке

Родственница не хочет, чтобы ее внук понес наказание за задолженность.

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В Троицке бабушка неплательщика алиментов помогла судебным приставам. На 36-летнего мужчину было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов еще в 2019 году. После этого мужчина был привлечен к ответственности за преступление, связанное с оборотом наркотиков. Неплательщик был освобожден в феврале 2020 года, но так и не устроился на работу, а также не платил алименты. Судебные приставы не могли застать его по месту проживания, а мать мужчины неоднократно грубо общалась с ними.

«Однако его нашли, судебным приставом был произведен расчет задолженности, который составил более 130 тысяч рублей, а затем в отношении должника был составлен административный протокол за неуплату алиментов в соответствии со статьей „Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей“. Суд, рассмотрев протокол, отправил мужчину под арест сроком на 10 суток», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Сразу после этого бабушка должника позвонила приставам, рассказав, что его семья начала частичное погашение долга. Она объяснила, что ранее работала в правоохранительных органах и постарается приложить все усилия, чтобы ее внук выплатил задолженность и не понес нового наказания.

После того, как неплательщик отбудет административное наказание, ему дадут два месяца, в течение которых он должен будет погасить задолженность и начать выплачивать текущие платежи.