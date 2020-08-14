Задолжавшего сыну 167 тысяч рублей алиментщика арестовали в Челябинске

Сначала мужчина отказался помогать своему ребенку, затем — выполнять обязательные работы.

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К административной ответственности привлекли 33-летнего челябинца, который не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Мужчину арестовали на десять суток.

Приставы Металлургического района города возбудили исполнительное производство после того, как долг мужчины перед сыном достиг суммы более 167 тысяч рублей. За неуплату средств на содержание ребенка на него составили административный протокол. Суд назначил челябинцу 100 часов обязательных работ, но он их не выполнил. Тогда пришлось прибегнуть к более строгому наказанию.

«Было принято решение привлечь гражданина к ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). В результате рассмотрения протокола мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

После того, как должник выйдет из-под ареста, ему придется приступить к обязательным работам и начать выплачивать алименты. В противном случае ему грозит уже уголовное наказание.