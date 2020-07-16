Челябинец задолжал алименты сразу двум семьям

Злостного неплательщика задержали в областном центре.

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В Челябинске десять дней административного ареста назначили должнику по алиментам. У мужчины было два брака, в которых у него родилось трое детей. Однако помогать своим отпрыскам материально он отказывался.

Первое исполнительное производство поступило в Курчатовский район в 2019 году. В Хабаровском крае у него осталось двое детей. За девять лет он задолжал им около 500 тысяч рублей. Во втором браке, уже в Челябинске, у алиментщика родился еще один ребенок, на его содержание он тоже должен перечислять деньги. Имущества и официального места работы у горе-отца не было также, как и денег на счетах. А запрет на выезд и управления авто никак не повлияли на него.

«В суде должник отказался исполнять требования судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судом, за что был вновь привлечен к административной ответственности. Суд мирового участка за неуплату алиментов отправил должника под административный арест сроком 10 суток. В настоящее время он отбывает наказание», — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Нарушителю грозит штраф в размере до тысячи рублей. Кроме того, если мужчина и дальше не будет выплачивать алименты, его могут привлечь к уголовной ответственности.