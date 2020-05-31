Житель Миасса поджёг собственную квартиру

Самостоятельно эвакуироваться из подъезда соседи хулигана не смогли.

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Минувшей ночью в одной из многоэтажек Миасса произошёл пожар. Из-за сильного задымления не все жильцы смогли эвакуироваться из подъезда дома самостоятельно. На помощь прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области.

О сильном задымлении и запахе гари сообщили местные жители. К месту ЧП по повышенному номеру сложности тушения пожара незамедлительно выехали шесть пожарных машин. Сначала спасатели приступили к эвакуации жильцов по маршевым лестницам, всего было спасено 17 человек, включая детей. Одновременно проводилось боевое развёртывание.

«До последнего момента оставалось неизвестным, где находится хозяин горящей квартиры. Затем пожарные проникли в полыхающее жилище, всё оно было завалено мусором, что и стало причиной такого сильного задымления. Пока огнеборцы пробирались на помощь, владелец квартиры выпрыгнул из окна квартиры»,— рассказали в ведомстве.

Мужчину с термическими ожогами головы, рук и спины госпитализировали в городскую больницу № 2. А огнеборцы за 10 минут ликвидировали возгорание.

«В результате происшествия уничтожен мусор, мебель, повреждены отделка стен и потолок. По предварительным данным, причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнём»,— добавили в региональном ГУ МЧС России.

Кроме того, как сообщили очевидцы, мужчина ещё вечером грозился поджечь свою квартиру, однако на его разговоры никто не обращал внимания, поскольку это было уже не в первый раз. Но раньше дальше угроз дело не заходило.