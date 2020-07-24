В Миассе неизвестный поджег экскаватор за 3,5 миллиона рублей

Подозреваемого уже задержали правоохранительные органы.

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В Миассе задержали подозреваемого в поджоге дорогой техники. О том, что его экскаватор, припаркованный на заправке, сгорел, сообщил в полицию житель Челябинска. Стоимость испорченного огнем транспорта составила 3,5 миллиона рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый местный житель, 1976 года рождения, который, как установлено полицейскими, поджег транспортное средство по причине возникшего конфликта с потерпевшим», — сообщил начальник отделения СО ОМВД России по городу Миассу, майор юстиции Артем Иванчатенко.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», максимальное наказание за которую — пять лет лишения свободы. В данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.