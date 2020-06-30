Жителя Челябинска осудят за сожжение 91-летней бабушки

Подозреваемый облил старушку жидкостью и поджёг её в ходе ссоры.

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Челябинца будут судить за сожжение собственной бабушки. Мужчина поджёг 91-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения, затем пытался помочь ей, но женщина скончалась.



Эпизод произошёл в апреле этого года в Ленинском районе Челябинска. Между 42-летним подсудимым и его бабушкой возникла ссора, которая и стала причиной действий подозреваемого. Будучи пьяным, он нанёс 91-летней пенсионерке несколько ударов, после чего облил женщину из бутылки со спиртосодержащей жидкостью и поджёг.

«Осознав содеянное, обвиняемый потушил предметы одежды и диван, пытался оказать помощь, однако в результате полученных термических ожогов с поражением 31% тела пенсионерка скончалась в медицинском учреждении»,— рассказали «Первому областному в пресс-службе региональной прокуратуры.

Теперь жителя Челябинска будут судить по части 4 статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» уголовного кодекса. Дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд, обвиняемый заключён под стражу. За своё деяние он может получить до 15 лет лишения свободы.