Двух бездомных подожгли ночью в Челябинске

Один из них скончался.

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В ночь на 10 июня в Челябинске, недалеко от «Теплотеха» неизвестные подожгли двух человек. Очевидцами на место были тут же вызваны представители полиции и скорая помощь, а также сотрудники МЧС.

Как рассказала начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова, предварительно пострадавшими были люди без определенного места жительства. Один из них скончался, второй доставлен в городскую больницу № 6.

«Мужчина, 37 лет, с термическим ожогом туловища, конечностей 2 степени. Площадь ожога 35-40 процентов поверхности тела. Он в сознании», — сообщила «Первому областному» Наталья Горлова.

На данный момент происшествием занимаются сотрудники МВД, а также Следственный комитет. Все подробности произошедшего уточняются.