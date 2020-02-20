«У нее чесотка»: челябинец считает, что его бабушку заразили кожным заболеванием в пансионате

В учреждении говорят, что подобное исключено.

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В нашу редакцию обратился внук пенсионерки, мужчина пожаловался на частный пансионат для престарелых и инвалидов, в котором, как считает мужчина, его бабушку заразили чесоткой.

«Я заметил, что она и все постояльцы чешутся еще за месяц до того, как решил забрать бабушку оттуда, в пансионате говорили, что это потница», — говорит Лев.

У 85-летней Зои Нестеровны сложный диагноз «деменция», старушка нуждается в интенсивном уходе. Сначала родные не могли обеспечить женщине постоянное наблюдение, поэтому полгода она провела в соцучреждении, но потом решили забрать бабушку домой.

«Решили, что лучше наймем сиделку. Когда бабушку привезли домой, она не перестала чесаться, я отвез ее к дерматологу, там сразу сказали: чесотка», — рассказывает мужчина.

Сейчас Зою Нестеровну старательно лечат от возникшего недуга. Врачи говорят, что передача чесотки происходит через постельное белье, одежду или тесный контакт с больным.

«Может быть, они экономят на стирке или некачественно стирают», — предполагает Лев.

В самом пансионате факт заражения отрицают. Отметим, что в декабре 2019 года пансионат проверила первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«У нас ни одного случая чесотки нет, забрали бабушку 3 февраля, где они были после нас, неизвестно. К нашей работе нет замечаний, нас даже приглашают в совет при губернаторе по социальной сфере, а после посещения Ирины Альфредовны, нам повысили субсидию», — отвечает учредитель пансионата «Радуга Урала» Светлана Кутепова.

На данный момент в пансионате находится 50 человек, со слов руководства, за постояльцами ведется качественный уход, а чтобы защитить свою репутацию, учредитель будет заказывать независимую проверку от кожно-венерологического диспансера.