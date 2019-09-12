Житель Магнитогорска пропал без вести во время отдыха в Керчи

Купание двоих братьев из челябинской области закончилось трагедией.

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Следственный комитет России по Республике Крым проводит проверку по пропавшему без вести магнитогорцу. Жители Челябинской области отдыхали в Керчи всей семьей, два брата 22-х и 15-ти лет 10 сентября решили искупаться на диком пляже во время шторма. Младшего унесло в открытое море, старшего удалось вытащить из воды.

«В шторм отправились купаться на дикий пляж Керчи в районе маяка. Из-за неблагоприятных погодных условий купающиеся не справились со стихией и начали тонуть. 22-летнего молодого человека спасателям удалось вытащить из воды. Поиски его 15-летнего брата продолжаются», — сообщила Ольга Постнова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Старший из братьев в настоящее время находится в больнице. Поиски младшего ведутся до сих пор.