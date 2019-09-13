Катера и вертолет: спасатели Крыма продолжают поиска пропавшего магнитогорца

15-летний подросток исчез, когда купался в море.

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В Крыму продолжаются поиски 15-летнего подростка из Магнитогорска. Подробности операции рассказали сотрудники МЧС республики. Быстроходные катера и вертолет Ми-8 приступили к патрулированию прибрежных зон акватории Черного и Азовского морей.

Еще 10 сентября в Керчи в шторм плавать отправились два брата из Магнитогорска. Они находились на диком пляже. Со стихией не совладали и начали тонуть. Старшего, 22-летнего парня, удалось достать из воды. Младший, 15-летний подросток, пропал. Оказалось, что в тот же день без вести исчезли еще 6 отдыхающих на пляжах.

«Всего в поисках и патрулировании задействовано от ГУ МЧС 32 человека и 9 единиц техники, от РСЧС — 98 человек и 11 единиц техники. Участвуют также 50 волонтеров», — сообщила «Первому областному» Дарья Диюнова главный специалист ОИОД ГУ МЧС России по Республике Крым.

По факту пропажи магнитогорцы СК по Крыму начал проверку. Сотрудники МЧС напоминают отдыхающим, что плавать в шторм опасно.

Видео поисковой операции можно посмотреть здесь.