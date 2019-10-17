Из-за перевозки челябинских детей из Крыма в нечеловеческих условиях возбудили уголовное дело

Областная прокуратура завершила проверку инцидента.

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Жизнь челябинских детей, отправлявшихся на отдых в Крым летом 2019 года, была в опасности из-за ненадлежащей организации перевозки. К такому выводу пришла областная прокуратура. Проверка ведомства вылилась в уголовное дело.

Прокуроры установили, что с мая по август 2019 года 32 ребёнка в возрасте от 10 до 17 лет ездили из Челябинска в Крым и обратно всего лишь по устной договорённости организатора с частными водителями. При этом предоставленные услуги нарушали правила перевозки людей, а это угрожало безопасности и здоровью детей.

«Материалы прокурорской проверки направлены в Следственное Управление Следственного комитета Челябинской области, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ „выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“»,— сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Расследование уголовного дела поставлено ведомством на контроль.

Напомним, что в середине августа в редакцию сайта «Первый областной» обратились родители челябинских школьников. Они пожаловались, что их детей везут из лагеря в Крыму в нечеловеческих условиях: в тесных маршрутках, без остановок на отдых и обед. Организатор поездки обвинения опроверг, а фотографии спящих на полу маршрутки школьников, которые предоставили родители, назвал постановочными. Микроавтобусы с детьми тогда задержали в Саратовской области. Ребят разместили в ближайшем лагере. К решению проблемы подключилось правительство Челябинской области. Удалось найти безопасные и комфортные автобусы, которые доставили школьников домой.