Житель Магнитогорска бросал с третьего этажа кирпичи на припаркованные во дворе машины

Причину поступка он объяснить не смог.

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Иногда даже во взрослых людях просыпаются дети, которым порой хочется что-нибудь испортить, не задумываясь о последствиях. Но также это может случиться с психически нездоровыми людьми. Ярким примером послужил случай в Магнитогорске.

Некий мужчина позвонил сотрудникам полиции и сообщил о том, что с третьего этажа одного из домов неизвестный кидает на улицу кирпичи. На место незамедлительно прибыли представители Росгвардии и увидели поврежденный кирпичами автомобиль.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, бойцы Росгвардии проследовали в квартиру подозреваемого. Дверь сотрудникам открыл молодой человек, 1990 года рождения. Причину своего поступка гражданин объяснить не смог, вел себя неадекватно», — сообщили росгвардейцы.

Связываться с таким мужчиной представители органов не стали, лишь отобрали кирпичи и вызвали на место бригаду скорой помощи. Врачи же госпитализировали его в психоневрологическую больницу.