Великана на пляже обнаружили жители Магнитогорска

Каждая деталь арт-объекта весит около 3 тонн.

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Магнитогорцы обнаружили великана на пляже. Необычную фигуру разместили на городской набережной. Сам арт-объект состоит из семи частей, и выглядит как закопанный в песок огромный человек. Из земли торчат только голова, кисти рук, ступни и колени.



Великана создали местные умельцы. Они нанесли на металло-каркас цементный раствор и разукрасили. Общи вес каждой детали составил около 3 тонн.



«Это отдыхающий, горожанин, можно так сказать. Лежит на пляже, загорает. Купается в песке. Довольный, погода замечательная. Надеюсь этот арт-объект приживётся и для фотосессий», — отметил директор «парки Магнитки» Александр Иванов.

Отметим, что в новом экологическом парке Магнитогорска всё выполнено в едином стиле. Реконструкция здесь идёт с начала года, а работы инспектировал мэр города Сергей Бердников. Разработчики обещают, что за зиму арт-объект не испортится, если этого не случится его отреставрируют.