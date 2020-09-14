Незаконную парковку строят в ЖК «Александровский» в Челябинске

Местные жители обратились в полицию.

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В челябинском жилищном комплексе «Александровский» неизвестные начали строить парковку прямо у входа в парк. Местные жители возмущены строительством и распространяют в социальных сетях посты с просьбами помочь в противостоянии незаконному возведению. Сайт «Первый областной» связался с местной жительницей и узнал, что сейчас происходит в жилищном комплексе.

«Ни с того, ни с сего приехали какие-то строители, начали строить какую-то парковку на месте между Бейвеля, 22 и Аношкина, 4. Ничего не соблюдают, ни на что не реагируют. Пытались огородить строительство забором, мы им не дали этого сделать. Срезают асфальт, складируют его прямо около парка, вчера вбивали какие-то столбики. Ужас просто!»,— возмущается Елена.

По её словам, рабочие сами не знают, что строят, и местным жителям каждый день говорят абсолютно разную информацию: то велодорожки, то площадку. Местные жители не выдержали, 13 сентября собрались на протест и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители потребовали у рабочих документы и разрешение на строительство. Однако предоставить их им не смогли. Сегодня жильцы комплекса вновь собираются выходить на собрание за подписями против строительства.

Кроме того, по словам Елены, несколько лет назад какое-то предприятие уже планировало строить именно в этом месте многоуровневую парковку, но тогда местные жители этот участок у предпринимателей отбили. Теперь на него снова кто-то позарился.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили, что полиция действительно выезжала на указанный адрес.

«Сообщение о незаконном строительстве зарегистрировано, проводится проверка»,— ответили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Челябинска попросили направить запрос, чтобы разобраться в ситуации.