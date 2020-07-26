Бойцы Росгвардии задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске

Один из них вел себя подозрительно, когда увидел служебный автомобиль.

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В Челябинской области сотрудниками Росгвардии были задержаны два гражданина, находящихся в федеральном розыске. Один из задержанных мужчин вел себя подозрительно, чем заставил бойцов вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии установить его личность.

Мужчина шел по улице Трубников, которую патрулировали бойцы Росгвардии. Как только он увидел служебный автомобиль, он сменил направление и пытался спрятаться во дворе.

«При проверке по базам данных сотрудники Росгвардии выяснили, что ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель больше месяца находится в федеральном розыске за отделом полиции Копейска», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Еще один мужчина был задержан во дворе на улице Культуры. Он также пытался скрыться при виде автомобиля. Оказалось, что данного гражданина обвиняют в мошенничестве и он уже несколько недель скрывается от суда.

Задержанных мужчин передали правоохранительным органам.