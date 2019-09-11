Житель Коркино убил брата и бывшую девушку из ревности

Преступнику вынесли приговор.

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Оглашен приговор жителю Коркино, который убил своего брата и бывшую сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

По данным суда, между обвиняемым Александром Розенталем и его младшим братом постоянно возникали пьяные ссоры на почве раздела наследства, а также из-за того, что бывшая сожительница Розенталя ушла от него к его брату, после того как он сел в тюрьму. Конфликты нередко приводили к дракам. После одной из таких стычек, мужчина приехал рано утром в дом его бывшей подруги в селе Еманжелинка Еткульского района, чтобы забрать свои вещи. В дом преступник залез через окно. Там он обнаружил девушку и своего брата, спящими на диване. Разозлившись, мужчина зарезал их ножом, причем родственнику нанес более 40 ударов.

«Он признан виновным в угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ч.1 ст.119 УК РФ — 2 преступления), а также в убийстве двух лиц (п. „а“ ч.2 ст.105 УК РФ)»,— рассказали в пресс-службе областного суда.

Ревнивец признал вину и помогал следствию. При этом ранее он уже был судим. Суд учел эти обстоятельства и приговорил Розенталя к 16 годам и одному месяцу в колонии строго режима. А после этого будет ограничен в свободе в течение года.