Южноуральца будут судить за убийство четырех взрослых и ребенка

Мужчине необходимо принудительное лечение.

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В Челябинской области предстанет перед судом житель Нязепетровского района, жестоко расправившийся с пятью знакомыми. Мужчина обвиняется в убийстве двух и более лиц, а также малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

Установлено, что 4 мая этого года пьяный мужчина находился в доме по улице Паромская в Нязепетровске. Вместе с мужчинами 31 и 34 лет, а также женщинами 25 и 31 года он распивал спиртное. Во время застолья он схватил нож и поочередно нанес каждому из них множественные удары в различные части тела. Также он убил четырехлетнего ребенка одной из женщин. В доме в момент кровавой расправы находилась еще и новорожденная дочь погибшей, которую он не тронул.

«От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. Заключением экспертизы установлено, что мужчина нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.