Мать, зарезавшую годовалого сына в Челябинской области, признали невменяемой

Ей грозит принудительное лечение.

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В Челябинской области завершили расследование об убийстве годовалого мальчика. Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» в отношении 22-летней жительницы Уйского района было направлено в суд.

«По версии следствия 21-летняя женщина нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну. На основании заключения психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в момент причинения смерти своему сыну, женщина находилась в состоянии невменяемости из-за предшествующей длительной психотравмирующей ситуацией. При этом у нее возникло временное психическое расстройство, которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской.

Сейчас женщина находится под стражей. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд с постановлением о необходимости направления женщины на принудительное лечение.

Напомним, что инцидент произошел прошлой зимой. По словам очевидцев, молодая мама выпивала и уже угрожала соседям. По их версии, с ребенком она всегда обращалась жестоко.

Перед тем, как произошла трагедия, женщина жаловалась на недосып. Через несколько дней малыш был найден мертвым. Годовалый мальчик скончался от острой кровопотери, возникшей из-за 21-го удара ножом.