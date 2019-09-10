В покушении на убийство обвинили челябинца, стрелявшего в председателя СНТ

Конфликт разразился из-за снесенного сарая.

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Мужчине, стрелявшему в председателя садового товарищества, предъявили обвинение в покушение на убийство. Конфликт между южноуральцами возник из-за хозяйственной постройки, расположенной на участке обвиняемого. После того, как постройку снесли, хозяин решил разобраться с председателем самостоятельно.

«По версии следствия, в дневное время 28 августа текущего года в помещении правления СНТ "Меридиан" в Советском районе областного центра обвиняемый произвел выстрел из обреза охотничьего ружья в председателя садового товарищества. Произошедшему предшествовала ссора с потерпевшим, по инициативе которого на основании судебного решения судебными приставами-исполнителями была снесена самовольная постройка, возведенная подозреваемым», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

Хозяину постройки предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что по словам очевидцев, после выстрела мужчина даже не пытался скрыться. Сотрудники охранного предприятия и правоохранители вели с ним переговоры, пока он не сдал оружие.

Пострадавший от выстрела председатель СНТ сейчас находится в реанимационном отделении, ему оказывают необходимую помощь.