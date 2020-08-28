Житель Казахстана изготовил почти тонну наркотиков в садах Копейска

Дело передали в суд.

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В 2019 году сотрудники полиции задержали некого гражданина Казахстана, подозреваемого в сбыте наркотиков. И, как оказалось, подозрения подтвердились. С неустановленными лицами этот гражданин на территории сада в Копейске занимался изготовлением наркотических веществ.

Он разместил там химическое оборудование, реагенты и прекурсоры. После чего им было налажено серийное производство наркотических средств в особо крупных размерах для последующего незаконного сбыта.

Из последней на тот момент партии было изъято более 26 килограммов наркотиков. Но при обыске сада нашлось еще 28 килограммов, а также было изъято более 700 килограммов прекурсоров, то есть изначального сырья, для изготовления этого синтетика. Теперь за это ему предстоит ответить в суде.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.228.1 УК РФ, ч.1 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и приготовление к незаконному производству наркотических средств), ч.ч 1,3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление и покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств)», — сообщается в заявлении прокуратуры Челябинской области.

Отмечается, что свою вину гражданин Казахстана признал полностью, сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области. И теперь оно направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.