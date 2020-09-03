14 кг «синтетики»: распространителей наркотиков будут судить в Челябинской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ из десяти человек.

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В Челябинской области перед судом предстанут участники организованной группы распространителей наркотиков. Злоумышленники находили клиентов в интернете и сбывали запрещенное вещество.

В банду распространителей входили шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 19 до 38 лет. Уроженцы Челябинской области, Югры и Пермского края ранее судимы не были. Между соучастниками были распределены роли. Одни хранили наркотики, другие — отвечали за доставку. Часть из них занимались хранением, расфасовкой и оптовой раскладкой в тайниках. Некоторые оставляли закладки, которые забирали «розничные» покупатели.

«В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято около 14 килограммов синтетического наркотика», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту были возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Материалы рассмотрят суды Сосновского района региона и Курчатовского района областного центра.