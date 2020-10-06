Въезд в Казахстан разрешён только при наличии теста на COVID-19

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Республики.

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Республике Казахстан, главный санитарный врач подписал постановление «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе РК». Документ подразумевает введение ряда ограничительных мер в отношении всех прибывающих в Республику из-за рубежа.

«Постановлением определена необходимость наличия у всех граждан, въезжающих в Республику Казахстан, справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы»,— рассказали в пресс-службе Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области.

Во избежание длительных разбирательств и исключения отказов в пересечении границы, всем желающим посетить Республику ведомство советует заранее планировать свои поездки и получать все необходимые справки и документы.

Кроме того, Пограничное управление регионального ФСБ России напоминает о том, что режим ограничений выезда из России и въезда в страну, введённый из-за коронавирусной инфекции, сохраняется. Отправиться за рубеж можно на лечение, работу, учёбу или к нуждающимся в заботе родственникам при наличии соответствующих документов. Иностранцы также могут въезжать в Россию для решения этих вопросов.