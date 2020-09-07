Мужчину со свертком наркотика остановили полицейские на улице в Миассе

Южноуральцу грозит до трех лет лишения свободы.

Послушать 00:00

Сотрудники ППС остановили южноуральца, у которого в ходе досмотра обнаружили сверток с «синтетикой» массой один грамм. Инцидент произошел по улице 8 Марта в Миассе.

«Задержанным оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель города Миасса, 1973 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Миассу.

В настоящее время задержанный находится под подпиской и невыезде. Согласно санкции части статьи, ему грозяит до трех лет лишения свободы.