Житель Катав-Ивановска пытался обмануть на 100 тысяч рублей мать знакомого

Мужчина воспользовался одной из самых популярных схем мошенников.

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Жительница города Юрюзань Челябинской области в последнее время вдоволь настрадалась. Ее сына арестовали за участие в конфликте, результатом которого стала смерть другого человека. Так еще и ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который за небольшое вознаграждение мог освободить сына женщины от уголовной ответственности.

Сумму откупа звонивший назвал четко — 100 тысяч рублей. Но жительница Юрюзани все равно почувствовала подвох. При этом она согласила на все условия «полицейского» и обговорила с ним возможность передачи денег. Только после этого она обратилась к настоящим сотрудникам полиции.

На передачу денег пришел посредник, абсолютно не осведомленный о преступных намерениях. Он же и был задержан правоохранителями. И после этого выяснилось, что разговаривал с женщиной житель Катав-Ивановска, знакомый с сыном этой женщины, так что ему полностью была известна вся ситуация.

«Катав-Ивановский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего жителя региона. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь несостоявшийся телефонный мошенник проведет 4 года в исправительной колонии строгого режима — с учетом ранее имевшейся судимости.